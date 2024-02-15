Как от метеорита: на Киевщине ракета оставила огромную воронку в земле (видео)

К счастью, никто из людей не пострадал

В четверг, 15 февраля, Киев и область подверглись очередной массированной ракетной атаке террористов. Около шести в Бучанском районе на Киевщине прогремел ряд взрывов — здесь от падения ракеты образовалась огромная воронка.

Кроме этого, обломками были повреждены частные жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом рассказал Бучанский городской голова Анатолий Федорук в Телеграм.

Так, в результате атаки со стороны РФ на территории села Буда-Бабинецкая силами ПВО была сбита ракета. В результате ее падения в земле образовалась огромная воронка.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Киевской области продолжалась более двух часов. По состоянию на 8:00 падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов области.

Уже есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши. Областная администрация совместно с общинами окажет всю необходимую помощь жителям поврежденных домов. Об этом сообщили в КОВА.

Также сообщается о том, что в Бучанской громаде, в результате утреннего обстрела повреждено пять частных жилых домов. Из-за падения обломков выбиты окна и деформированы элементы крыш.

"В срочном порядке комиссия уже сегодня обследует поврежденные дома. Бучанский горсовет будет способствовать в помощи людям, которые подверглись российскому террору. Опять", — отметил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ сообщили, сколько сбили российских ракет во время массированной ракетной атаки по Украине. Взрывы раздались во Львове, Днепре, на Киевщине и Хмельнитчине.