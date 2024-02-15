Як від метеорита: на Київщині ракета залишила величезну вирву в землі (відео)

На щастя, ніхто з людей не постраждав

У четвер, 15 лютого, Київ і область зазнали чергової масованої ракетної атаки терористів. Близько шостої ранку у Бучанському районі на Київщині пролунала низка вибухів — тут від падіння ракети утворилася величезна вирва.

Крім цього, уламками було пошкоджено приватні житлові будинки. На щастя обійшлося без постраждалих. Про це розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук у Телеграмі.

Так, внаслідок атаки з боку РФ на території села Буда-Бабинецька силами ППО було збито ракету. Внаслідок її падіння у землі утворилася величезна вирва.

Варто зазначити, що повітряна тривога в Київській області тривала понад дві години. Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовано у двох населених пунктах одного з районів області. На щастя, ніхто не постраждав.

Уже є інформація про пошкодження 7 приватних будинків, кількох господарських будівель та автомобіля. У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади, дахи. Обласна адміністрація спільно з громадами надасть усю необхідну допомогу жителям пошкоджених будинків. Про це повідомили в КОВА.

Також повідомляється про те, що в Бучанській громаді внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Через падіння уламків вибито вікна та деформовано елементи дахів.

"У терміновому порядку комісія вже сьогодні обстежить пошкоджені домівки. Бучанська міськрада сприятиме у допомозі людям, які зазнали російського терору. Знову" — зазначив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ повідомили, скільки збили російських ракет під час масованої ракетної атаки по Україні. Вибухи пролунали у Львові, Дніпрі, на Київщині й Хмельниччині.