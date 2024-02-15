Россияне опять смотрят фаер-шоу: под Курском масштабный пожар на нефтебазе (видео)

Огонь виден издалека

Неподалеку от российского Курска произошел пожар в районе местной нефтебазы. Согласно информации местных властей, он начался вследствие удара неопознанного беспилотника.

В местных telegram-каналах уже успели обвинить в атаке Украину, а также показали большое количество видеозаписей с места происшествия.

"По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", — написал губернатор области Роман Старовойт.

Согласно данным telegram-канала Baza, пожар произошел на резервуаре объемом в 100 тонн нефтепродуктов в Курском районе, то есть неподалеку от областного центра.

Как сообщалось ранее, утром 14 февраля стало известно, что возле берега Крыма затонул российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Позже в ГУР Минобороны показали видео того, как использовали дроны MAGURA для проведения атаки на судно.

Также там сообщили, что корабль в момент уничтожения не был пустым, а перевозил военное оборудование для поддержки оккупационных войск. Также в разведке добавили, что вместе с кораблем был уничтожен и его экипаж, который составляет 87 человек.