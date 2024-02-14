От "Цезаря Куникова" осталось пятно: в ГУР выяснили, что с экипажем

Остались одни обломки

Перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения российского корабля "Цезарь Куников" свидетельствуют, что от вражеского судна осталось только "обломки и маслянистое пятно". По предварительной визуальной оценке осадки корабля – во время затопления корабль был загружен.

Запись аудиоперхвата опубликовало Главное управление разведки Украины. Визуальный осмотр места затопления корабля осуществляли российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Ретранслятором информации выступил военно-транспортный самолет Ан-26.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", — констатировал российский пилот.

Как уточнили в ГУР, БДК "Цезарь Куников" на протяжении десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки (так называемого "слепа"). С нее оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой. Судя по осадке корабля, он был загружен — то есть уничтожено не только само судно, но и вооружение, которое россияне приготовили для убийства украинцев на нашей же земле.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал в комментарии "24 Каналу", что большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. Судно не подлежит восстановлению.

"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", — сказал он.

Напомним, рано утром 14 февраля жители оккупированного Крыма услышали мощные взрывы и увидели пожар в море. Вскоре стало известно, что это была операция Главного управления разведки. Она оказалась успешной и отправила на дно очередной "русский военный корабль". Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил уничтожение БДК "Цезарь Куников".

Как сообщал "Телеграф", спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал уничтожение "Цезаря Куникова" цитатой президента РФ Владимира Путина: "она утонула". По словам спикера ВМС ВСУ после уничтожения очередного судна РФ в Черном море, "в строю" остаются лишь пять единиц из 13 кораблей Черноморского флота.