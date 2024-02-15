Росіяни знову дивляться на фаєр-шоу: під Курськом масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вогонь видно здалеку
Неподалік російського Курська сталася пожежа в районі місцевої нафтобази. За інформацією місцевої влади, він розпочався внаслідок удару невідомого безпілотника.
У місцевих telegram-каналах вже встигли звинуватити в атаці Україну, а також показали велику кількість відеозаписів з місця події.
"За попередньою інформацією постраждалих немає. Усі спецслужби зараз працюють на місці. Прошу зберігати спокій", — написав губернатор області Роман Старовойт.
За даними telegram-каналу Baza, пожежа сталася на резервуарі обсягом 100 тонн нафтопродуктів у Курському районі, тобто неподалік обласного центру.
Як повідомлялося раніше, вранці 14 лютого стало відомо, що біля берега Криму затонув російський десантний великий корабель "Цезар Куніков". Пізніше в ГУР Міноборони показали відео того, як використовували дрони MAGURA для атаки на судно.
Також там повідомили, що корабель на момент знищення не був порожнім, а перевозив військове обладнання для підтримки окупаційних військ. Також у розвідці додали, що разом із кораблем було знищено і його екіпаж, який складає 87 осіб.