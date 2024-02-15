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Массированный удар по Украине: в ВСУ сообщили, сколько сбили российских ракет

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
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Ракетный обстрел Украины Новость обновлена 15 февраля 2024, 09:55
Ракетный обстрел Украины. Фото Коллаж "Телеграф"

Оккупанты произвели пуски 26 ракет различных типов по Украине

Утром 15 февраля Россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. Взрывы раздались во Львове, Днепре, Киевщине и Хмельнитчине.

Воздушные силы предупредили об активности российской стратегической авиации. Впоследствии стало известно, что бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет. Защитники неба уничтожили 13 ракет разных типов из 26. Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины.

В Воздушных Силах сообщили, что на этот раз российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, ракетами морского базирования "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М" или северокорейскими баллистическими ракетами KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Всего было запущено 26 ракет различных типов:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 со стратегической авиации Т-95МС ("Энгельс");
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/КН-23 ("Воронеж");
  • 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск – Россия);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (временно оккупированная Запорожская область, Курская область – Россия);
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область – Россия).
Воздушные силы уничтожили 13 вражеских целей / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Нашим защитникам удалось уничтожить:

  • 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М/КН-23";
  • 2 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ранее "Телеграф" сообщил, что во время воздушной тревоги во Львове раздался взрыв, есть попадания по городу.

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#Обстрел #Воздушные Силы