Массированный удар по Украине: в ВСУ сообщили, сколько сбили российских ракет
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Оккупанты произвели пуски 26 ракет различных типов по Украине
Утром 15 февраля Россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. Взрывы раздались во Львове, Днепре, Киевщине и Хмельнитчине.
Воздушные силы предупредили об активности российской стратегической авиации. Впоследствии стало известно, что бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет. Защитники неба уничтожили 13 ракет разных типов из 26. Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины.
В Воздушных Силах сообщили, что на этот раз российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, ракетами морского базирования "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М" или северокорейскими баллистическими ракетами KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Всего было запущено 26 ракет различных типов:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 со стратегической авиации Т-95МС ("Энгельс");
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/КН-23 ("Воронеж");
- 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск – Россия);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (временно оккупированная Запорожская область, Курская область – Россия);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область – Россия).
Нашим защитникам удалось уничтожить:
- 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М/КН-23";
- 2 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Ранее "Телеграф" сообщил, что во время воздушной тревоги во Львове раздался взрыв, есть попадания по городу.