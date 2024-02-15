Масований удар по Україні: у ЗСУ повідомили, скільки ракет збили росіян

Були пуски 26 ракет різних типів по Україні

Вранці 15 лютого Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Вибухи пролунали у Львові, Дніпрі, на Київщині й Хмельниччині.

Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації. Згодом стало відомо, що бомбардувальники Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет. Оборонці неба знищіли 13 ракет різних типів з 26. Про це повідомили в Повітряних Силах України.

Повітряні сили розповіли, що на цей раз російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М" або північнокорейськими – KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька);

2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – Росія);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (тимчасово окупована Запорізька область, Курська область – Росія);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область – Росія).

Повітряні сили знищили 13 ворожих цілей / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Нашим захисникам вдалося знищити:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

2 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час повітряної тривоги у Львові пролунав вибух, є влучання по місту.