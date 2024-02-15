Масований удар по Україні: у ЗСУ повідомили, скільки ракет збили росіян
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Були пуски 26 ракет різних типів по Україні
Вранці 15 лютого Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Вибухи пролунали у Львові, Дніпрі, на Київщині й Хмельниччині.
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації. Згодом стало відомо, що бомбардувальники Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет. Оборонці неба знищіли 13 ракет різних типів з 26. Про це повідомили в Повітряних Силах України.
Повітряні сили розповіли, що на цей раз російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М" або північнокорейськими – KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька);
- 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – Росія);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (тимчасово окупована Запорізька область, Курська область – Росія);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область – Росія).
Нашим захисникам вдалося знищити:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час повітряної тривоги у Львові пролунав вибух, є влучання по місту.