Що на кордоні з Білоруссю: ДПСУ прокоментувала режим контртерористичної операції

Не відкидають можливість чергових навчань

На кордоні України та Білорусі не фіксують якихось активних дій через запровадження у Лельчицькому районі режиму контртерористичної операції (КТО). Прикордонники зазначають, що ситуація контрольована.

Про це повідомляє речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді". За його словами, запровадження режиму контртерористичної операції більше схоже на привернення уваги.

"За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно", — зауважив речник.

Він також додав, що під назвою "контртерористичний режим" влада Білорусі може просто проводити навчання. Адже наразі прикордонники не фіксують незвичайну активність, чи щось надзвичайне.

Не дивлячись на це ДПСУ продовжує укріплювати кордон України і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій.

Зауважимо, що про причини введення режиму КТО КДБ не повідомило.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія має намір вивести ядерну зброю на орбіту Землі.