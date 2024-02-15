Что на границе с Беларусью: ГПСУ прокомментировала режим контртеррористической операции

Не исключают возможность очередных учений

На границе Украины и Беларуси не фиксируют какие-либо активные действия из-за введения в Лельчицком районе режима контртеррористической операции (КТО). Пограничники отмечают, что ситуация контролируется.

Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде". По его словам, введение режима контртеррористической операции больше похоже на привлечение внимания.

"По имеющейся информации, в этом районе на территории РБ планировалось проведение каких-то очередных бесконечных учений, которые проводятся в Беларуси постоянно", — отметил спикер.

Он также добавил, что под названием "контртеррористический режим" власти Беларуси могут просто проводить учения. Ведь пока пограничники не фиксируют необычную активность или что-то чрезвычайное.

Несмотря на это, ГПСУ продолжает укреплять границу Украины и пристально ее оборонять, чтобы не допустить никаких провокаций.

Заметим, что причину введения режима КТО КГБ не сообщило.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия намерена вывести ядерное оружие на орбиту Земли.