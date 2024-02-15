Білорусь запровадила особливий режим біля кордонів України: названо ймовірну причину

У КДБ не стали коментувати те, що відбувається

У Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі запровадили режим контртерористичної операції. Цей район межує з територією України.

Повідомлення про це розміщено на сайті місцевої газети. Управління КДБ Білорусі по Гомельській області закликало місцевих жителів "зберігати спокій та підкорятися вимогам співробітників силових структур".

Як пише білоруське видання Tochka.by, пізніше у Лельчицькому райвиконкомі уточнили, що на території району нібито відбуваються навчання. "Якщо будуть звуки сирен, не лякайтеся, ми нічого не робимо – просто перевіряють готовність", – повідомили у приймальні.

Видання також намагалося зв’язатися з управлінням КДБ у Гомельській області. Але там відповіли однією фразою: "Без коментарів".

Лельчицький район на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за даними Міноборони Великобританії, у Білорусі продовжує залишатися близько тисячі найманців ПВК "Вагнера" і це приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну утримувати війська вздовж північного кордону.