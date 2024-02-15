Беларусь ввела особый режим возле границ Украины: названа вероятная причина

В КГБ не стали комментировать происходящее

В Лельчицком районе Гомельской области Беларуси ввели режим контртеррористической операции. Данный район граничит с территорией Украины.

Сообщение об этом было размещено на сайте местной газеты. Управление КГБ Беларуси по Гомельской области призвало местных жителей "сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур".

Как пишет белорусское издание Tochka.by, позже в Лельчицком райисполкоме уточнили, что на территории района якобы проходят учения. "Если будут звуки сирен, не пугайтесь, мы ничего не делаем – просто проверяют готовность", – сообщили в приемной.

Издание также пробовало связаться с управлением КГБ по Гомельской области. Но там ответили одной фразой: "Без комментариев".

Лельчицкий район на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по данным Минобороны Великобритании, в Беларуси продолжает оставаться около тысячи наемников ЧВК "Вагнера" и это приносит пользу военным усилиям России, заставляя Украину удерживать войска вдоль северной границы.