Ворог з переляку гатив по своїх: епічне відео відбиття штурму РФ під Бахмутом

Втратили росіяни і в техніці, і в особовому складі

Російські окупанти наполегливо штурмують позиції під Бахмутом, але зустрічають опір українських сил. Так прикордонники разом з Силами оборони відбили один зі штурмів.

Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі. Про це інформує Державна прикордонна служба України, а також публікує відео успішної роботи.

"Знищили два танки та розбили ворожу піхоту: прикордонники бригади "Помста" разом з Силами оборони України відбили штурм окупантів під Бахмутом", — йдеться у повідомленні.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Зазначається, що один "панцерник" — броньований автомобіль — прикордонники знищили ракетою зі "Стугни". А інший вже підбили протитанкісти Сил оборони.

Як наслідок, третій уражений "панцерник" дезорієнтувавався та почав вести вогонь у бік своїх позицій. Українські бійці добили машини FPV-дронами. Дісталось від "ударних пташок" ще й екіпажу росіян та штурмовій піхоті, яка намагалась втекти.

Раніше "Телеграф" писав, що українські розвідники здійснили чергову успішну операцію проти армії РФ. Вони атакували супротивника на російсько-українському кордоні. Бійці атакували безпілотниками російську радіолокаційну станцію "Каста 2Е2".