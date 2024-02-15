Враг с испуга бил по своим: эпическое видео отражение штурма РФ под Бахмутом

Потеряли россияне и в технике, и в личном составе

Российские оккупанті настойчиво штурмуют позиции под Бахмутом, но встречают сопротивление украинских сил. Так пограничники вместе с Силами обороны отразили один из штурмов.

Враг понес потери в технике и личном составе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, а также публикует видео успешной работы.

"Уничтожили два танка и разбили вражескую пехоту: пограничники бригады "Месть" вместе с Силами обороны Украины отразили штурм оккупантов под Бахмутом", — говорится в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Отмечается, что один "панцерник" — бронированный автомобиль — пограничники уничтожили ракетой из "Стугни". А другой уже подвели противотанкисты сил обороны.

Как следствие, третий пораженный "панцерник" дезориентировался и начал вести огонь в сторону своих позиций. Украинские бойцы добили машины FPV-дронами. Досталось от "ударных птиц" еще и экипажу россиян и штурмовой пехоте, которая пыталась сбежать.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские разведчики совершили очередную успешную операцию против армии РФ. Они атаковали противника на российско-украинской границе. Бойцы атаковали беспилотниками российскую радиолокационную станцию "Каста 2Е2".