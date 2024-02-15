Удар по "очам" РФ: українська розвідка знищила жирну ціль на кордоні з Україною (відео)

Також у росіян втрати і в живій силі

Українські розвідники здійснили чергову успішну операцію проти армії РФ. Вони атакували супротивника на російсько-українському кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За її даними, 13 лютого спецназівці з загону "Гуси-9" атакували безпілотниками російську радіолокаційну станцію "Каста 2Е2". В результаті атаки станцію було знищено разом з обслуговуючим персоналом.

" До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над Бєлгородською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями РФ", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про РЛС "Каста 2Е2":

Рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:

● контролю повітряного простору;

● визначення координат;

● розпізнавання повітряних цілей.

Зазначена станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їх трасові характеристики та передавати координати та параметри руху мети на систему управління ППО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 лютого ГУР спільно з ЗСУ знищили російський великий десантний корабель поблизу тимчасово окупованого Криму.