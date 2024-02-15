Удар по "глазам" РФ: украинская разведка уничтожила жирную цель на границе с Украиной (видео)

Также у россиян потери и в живой силе

Украинские разведчики провели очередную успешную операцию против армии РФ. Они атаковали противника на российско-украинской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По её данным, 13 февраля спецназовцы из отряда "Гуси-9" атаковали беспилотниками российскую радиолокационную станцию "Каста 2Е2". В результате атаки станция была уничтожена вместе с обслуживающим персоналом.

"До удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями России", — говорится в сообщении.

Что известно об РЛС "Каста 2Е2":

Подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора, предназначенная для:

● контроля воздушного пространства;

● определение координат;

● распознавание воздушных целей.

Указанная станция способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их трассовые характеристики и передавать координаты и параметры движения цели на систему управления ПВО.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 февраля ГУР совместно с ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль вблизи временно оккупированного Крыма.