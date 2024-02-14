Столтенберг назвав велику перемогу ЗСУ, яка компенсує невдалий контрнаступ

Дії української армії вселяють оптимізм у партнерів

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг прокоментував останні успіхи Сил оборони України в морі, включаючи потоплення російського корабля "Цезар Куніков". Він назвав це великою перемогою, яка компенсує невдалий контрнаступ.

Такі новини вселяють оптимізм у партнерів України на Заході. Про це Єнс Столтенберг заявив перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

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Заява Столтенберга про перемоги ЗСУ у Чорному морі

Генсек НАТО зазначив, що акваторія Чорного моря стала небезпечною для росіян ще у 2022 році. Ушкодження військових кораблів змусило РФ відвести флот.

"Вони по суті змогли відкинути флот від Західної частини Чорного моря — і це велике досягнення і велика перемога", — сказав Столтенберг.

Згадав він і про невдалий контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ). Але успіхи української армії в акваторії Чорного моря та прицільні удари глибоко в тил РФ, зокрема по ворожих авіабазах, компенсують це.

"Ми всі розчаровані тим, що торішній контрнаступ не досяг більшого успіху. Але треба пам’ятати, що хоча лінія фронту не змістилася, Україна змогла атакувати далеко за лінією фронту і на землі, руйнуючи важливі потужності, включаючи російські літаки (на аеродромах), так і на морі, продовжуючи руйнувати російський флот", — сказав генсек НАТО.

Згадав Столтенберг і те, що Україні вдалося налагодити роботу зернового коридору без домовленостей з Росією. У цьому вона перевершила всі очікування.

Раніше "Телеграф" писав, що вранці 14 лютого було знищено російський корабель "Цезар Куніков". Операцію з ліквідації провели ЗСУ та ГУР. Великий десантний корабель знаходився неподалік Алупки, коли його вразили дрони. "Цезар Куніков" пішов на дно.

Ця новина порадувала українців. Вони створили тематичні меми-"валентинки", які швидко поширилися по Мережі.