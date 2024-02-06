Під носом у ворога: бійці ССО підірвали об'єкт росіян у Чорному морі (відео операції)

Зона виконання спецоперації постійно патрулюється авіацією та флотом ворога

Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно провели надскладну та ефективну операцію біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Українські вояки знищили щоглу з антеною РЛС на захопленій Росією видобувній платформі, перед цим захопивши важливе обладнання противника.

Про це ССО повідомили у своєму Telegram. Назва спецоперації "Цитадель". Надзвичайна складність завдання полягала в тому, що зона виконання операції постійно патрулюється авіацією та флотом ворога.

Як зазначили у Силах спеціальних операцій, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". Ворог встановив на ній обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи.

БПЛА "Мохаджер-6" росіяни використовували для ведення розвідки та подальшого завдавання ударів "шахедами" по об’єктах критичної інфраструктури на півдні України.

"Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нєва-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря", — йдеться у повідомленні ССО.

Після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів. Після проведення всіх необхідних дій, бійці замінували об'єкт, а відійшовши на безпечну відстань — підірвали платформу.

"У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною. Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря", — відзвітували в ССО.

Нагадаємо, 17-го вересня 2023 року в ГУР повідомили про те, що Україна повернула під свій контроль "Вишки Бойка". Під час унікальної спецоперації силовики здобули низку трофеїв. Від самого початку повномасштабної війни росіяни використовували "вишки" як майданчики для посадки гвинтокрилів, а також для розміщення РЛС.