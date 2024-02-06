Под носом у врага: бойцы ССО взорвали объект россиян в Черном море (видео операции)

Зона выполнения спецоперации постоянно патрулируется авиацией и флотом врага

Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно провели сверхсложную и эффективную операцию у побережья временно оккупированного Крыма. Украинские воины уничтожили мачту с антенной РЛС на захваченной Россией добывающей платформе, захватив перед этим важное оборудование противника.

Об этом ССО сообщили в своем Telegram. Название спецоперации "Цитадель". Чрезвычайная сложность задачи заключалась в том, что зона выполнения операции постоянно патрулируется авиацией и флотом врага.

Как отметили в Силах специальных операций, одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства "Мохаджер-6". Враг установил на ней оборудование, увеличивающее дальность и радиус его работы.

БПЛА "Мохаджер-6" россияне использовали для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов "шахедами" по объектам критической инфраструктуры на юге Украины.

"Помимо этого, на платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря", — говорится в сообщении ССО.

После тщательного планирования и подготовки группа 73-го морского центра ССО приступила к выполнению задачи по уничтожению вражеских объектов. После проведения всех необходимых действий бойцы заменяли объект, а отойдя на безопасное расстояние — взорвали платформу.

"В результате захвачено важное оборудование противника и подорвано мачту с антенной. Удачно проведенная спецоперация обеспечила более безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря", — отчитались в ССО.

Напомним, 17 сентября 2023 года в ГУР сообщили о том, что Украина вернула под свой контроль "Вышки Бойко". С самого начала полномасштабной войны россияне использовали "вышки" как площадки для посадки вертолетов, а также для размещения РЛС.