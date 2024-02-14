Столтенберг назвал большую победу ВСУ, которая компенсирует неудачное контрнаступление

Действия украинской армии вселяют оптимизм в партнеров

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прокомментировал последние успехи Сил обороны Украины в море, включая потопление российского корабля "Цезарь Куников". Он назвал это большой победой, которая компенсирует неудачное контрнаступление.

Такие новости вселяют оптимизм у партнеров Украины на Западе. Об этом Йенс Столтенберг заявил перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

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Заявление Столтенберга о победах ВСУ в Черном море

Генсек НАТО отметил, что акватория Черного моря стала опасной для россиян еще в 2022 году. Повреждения военных кораблей вынудило РФ отвести флот.

"Они, по сути, смогли отбросить флот от Западной части Черного моря – и это большое достижение и большая победа", ― сказал Столтенберг.

Вспомнил он и о неудачном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но успехи украинской армии в акватории Черного моря и прицельные удары глубоко в тыл РФ, в том числе по вражеским авиабазам, компенсируют это.

"Мы все разочарованы тем, что прошлогоднее контрнаступление не достигло большего успеха. Но надо помнить, что хотя линия фронта не сместилась, Украина смогла атаковать далеко за линией фронта и на земле, разрушая важные мощности, включая российские самолеты (на аэродромах), так и на море, продолжая разрушать российский флот", ― сказал генсек НАТО.

Вспомнил Столтенберг и о том, что Украине удалось наладить работу зернового коридора без договоренностей с Россией. В этом она превзошла все ожидания.

Ранее "Телеграф" писал, что утром 14 февраля был уничтожен российский корабль "Цезарь Куников". Операцию по ликвидации провели ВСУ и ГУР. Большой десантный корабль находился недалеко от Алупки, когда его поразили дроны. "Цезарь Куников" пошел на дно.

Эта новость порадовала украинцев. Они создали тематические мемы-"валентинки", которые быстро распространились по Сети.