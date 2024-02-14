Війна — день 721: росіяни посилюють атаки на напрямі Мар’їнки, запеклі бої в Авдіївці

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти серйозно наростили кількість штурмів на напрямку Мар’їнки та відчайдушно намагаються прорватися на напрямі Авдіївки, де тривають запеклі бойові дії. Варто зазначити, що росіяни вже четвертий місяць перебувають у стані масштабного та інтенсивного наступу на сході України, проте це не може тривати ще довго і незабаром їй доведеться перейти до перегрупування. Втім, аналітики кажуть, що бойової техніки у росіян ще багато і за поточного рівня втрат вони можуть воювати ще років зо три.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Херсон зазнав артилерійського обстрілу з лівого берега Дніпра

Із ситуацією в Україні за 11 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 718: окупанти намагаються оточити Авдіївку, у ЗСУ проблеми зі снарядами

Інформацію за 12 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 719: Україна має проблеми з нестачею зброї, а Росія збирає найманців по всьому світу

Про те, що відбувалося 13 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 720: окупанти продовжують терор українських міст і не знижують тиску на фронтах