Наступного тижня не чекати? У Раді розповіли, що далі з законопроєктом про мобілізацію

Железняк спрогнозував, як ймовірно, буде рухатись законопроект

Точної дати прийняття та підписання нового законопроекту про мобілізацію наразі немає. Можна лише спрогнозувати різні сценарії розвитку подій.

На цьому наголосив народний депутат Ярослав Железняк. Інформацію з цього приводу він оприлюднив у своєму Telegram.

"Починає вже дратувати як різні ЗМІ і особливо ТГ-канали несуть після кожного коментаря депутатів твердження "Закон про мобілізацію мають прийняти в дату Х". Давай, ще раз опишу як буде. Тільки одразу відповідь: коли буде прийнято закон і, особливо, підписано НІХТО ЗАРАЗ НЕ ЗНАЄ!!!.", — написав нардеп.

Железняк також розписав реалістичний графік в Раді того, як буде рухатись законопроект №10449 про мобілізацію від Уряду.

За словами нардепа, зараз документ знаходиться "на етапі прийнятого законопроекту в першому читанні БЕЗ скорочення строків подання правок. Тобто — до 21.02 включно тільки подаємо правки". Змін у документі буде багато, зазначив нардеп. Він вважає, що їх буде більше тисячі.

"Далі важливий — звести таблицю, ну це технічний процес, але мʼяко говорячи важко звести за день. Особливо коли подадуть правки в останні хвилини", — пояснив Железняк.

Після цього профільний Комітет має розглянути всі правки. Тому раніше ніж кінець лютого законопроект не буде винесений на голосування до другого читання.

"Тут важливий дісклеймер — в теорії Комітет може винести на 22.02 і рішення і в зал, але…. Знаючи саме мудрість цього Комітету, я дуже сумніваюсь.", — припустив нардеп.

Він наголосив, що винесення законопроекту на друге читання залежати від Комітету. Це станенеться не раніше 22 лютого.

"Потім зал. Там по-перше будуть ставити ймовірно багато правок. По друге, під час розгляду правок в такі закони, текст може змінюватися (як було з законом про реєстр). Але після їх розгляду в залі має відбутися фінальне голосування 226+ за друге читання", — каже Железняк.

Якщо голосування не відбудеться на наступному тиждні, то, ймовірно, це буде вже десь 4-8 березня. На думку Железняка, це найбільш ймовірний варіант.

"Але потім так само дуже ймовірно, що хтось з депутатів внесе блокуючу постанову і потрібно буде ще одне голосування щоб дати можливість Спікеру підписати закон і відправити Президенту. Це вже в кращому випадку середина березня. І тільки тоді він піде на підпис Президентові. Потім Президент має підписати закон. Це теж ну як мінімум тиждень.", — розказав нардеп.

Після того, як закон буде підписаний Володимиром Зеленським, якщо не змінять умови до другого читання, ще місяць він вступає в силу. Згідно підрахункам нардепа, діяти новий законопроект може начати лише у квітні, навіть другій його половині.

"Це все прогнози — мій думаю зараз найбільш близький до очікувань.", — підбив підсумки Железняк.

Раніше "Телеграф" повідомив, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію.