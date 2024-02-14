"Питати не будуть": у Мін’юсті висловилися про "радикальну" мобілізацію засуджених

Міністр каже, що в Україні можна знайти "десятки тисяч" потенційних новобранців

Міністерство юстиції України пропонує мобілізувати ув’язнених, не питаючи їх схвалення, оскільки захист країни є обов'язком кожного громадянина.

Як розповів голова мін’юсту Денис Малюська в ефірі марафону новин, у законопроєкті про мобілізацію пропонується залучати засуджених до служби у ЗСУ за їх бажанням, проте він виступає за "радикальніший" підхід.

За його словами, питання не полягає в тому, щоб "дозволяти" ув’язненим служити, як і не в тому, скільки серед них охочих.

"Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні такою є наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу", — сказав Малюська.

Міністр зазначив, що вирішувати чи буде людина з судимістю служити, чи ні має не вона сама, а ТЦК на підставі мобілізаційних завдань та висновків лікарської комісії. При цьому він додав, що зараз в Україні може йти мова про десятки тисяч таких людей.

"Відверто не розумію, чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив злочин, навіть найменший, чому він раптом батьківщину захищати не зобов’язаний?", — додав він.

Наразі, каже Малюська, у його відомстві проводять роботу щодо тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі наразі і до них підхід буде "злегка іншим". Принаймні, додав він, Мін’юст хоче, щоб ТЦК визначали, хто їм потрібний, а хто ні.

Як повідомлялося раніше, командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов, на фронті потрібні щонайменше 250 тисяч осіб. Зараз ті, хто захищають країну, це навчені люди, і вони можуть передати свої навички мобілізованим.