"Спрашивать не будут": в Минюсте высказались о "радикальной" мобилизации осужденных

Министр говорит, что в Украине можно найти "десятки тысяч" потенциальных новобранцев

Министерство юстиции Украины предлагает мобилизировать заключенных не спрашивая их одобрения, поскольку защита страны является обязанностью каждого гражданина.

Как рассказал глава минюста Денис Малюська в эфире марафона новостей, в законопроекте о мобилизации предлагается привлекать осужденных к службе в ВСУ по их желанию, однако он выступает за "более радикальный" подход.

По его словам, вопрос не заключается в том, чтобы "разрешать" заключенным служить, как и не в том, сколько среди них желающих.

"Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство", — сказал Малюська.

Министр отметил, что решать будет ли человек с судимостью служить или нет должен не он сам, а ТЦК на основании мобилизационных заданий и выводов врачебной комиссии. При этом он добавил, что сейчас в Украине может идти о десятках тысяч таких людей.

"Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самый мелкий, почему он вдруг родину защищать не обязан?", — добавил он.

Сейчас, говорит Малюська, в его ведомстве проводят работу относительно тех, кто находится в местах лишения свободы в настоящее время и к ним подход будет "слегка другим". Во всяком случае, добавил он, Минюст хочет, чтобы ТЦК определяли, кто им нужен, а кто — нет.

Как сообщалось ранее, командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов, на фронте нужны как минимум 250 тысяч человек. Сейчас те, кто защищают страну, это обученные люди и они могут передать свои навыки мобилизованным