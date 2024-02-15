На следующей неделе не ждать? В Раде рассказали, что дальше с законопроектом о мобилизации

Железняк спрогнозировал, как вероятно, будет двигаться законопроект

Точной даты принятия и подписания нового законопроекта о мобилизации пока нет. Можно только спрогнозировать разные сценарии развития событий.

Это подчеркнул народный депутат Ярослав Железняк. Информацию на этот счет он обнародовал в своем Telegram.

"Начинает уже раздражать как разные СМИ и особенно ТГ-каналы несут после каждого комментария депутатов утверждения "Закон о мобилизации должны принять в дату Х". Давай, еще раз опишу как будет. Только сразу ответ: когда будет принят закон и, особенно, подписан НИКТО СЕЙЧАС НЕ ЗНАЕТ !!!.", — написал нардеп.

Железняк также расписал реалистичный график в Раде того, как будет двигаться законопроект №10449 о мобилизации от правительства.

По словам нардепа, сейчас документ находится "на этапе принятого законопроекта в первом чтении без сокращения сроков подачи правок. То есть – до 21.02 включительно только подаем правки ". Изменений в документе будет много, отметил нардеп. Он считает, что их будет больше тысячи.

"Дальше важно — построить таблицу, ну это технический процесс, но мягко говоря трудно построить за день. Особенно когда подадут правки в последние минуты", — пояснил Железняк.

После этого профильный комитет должен рассмотреть все правки. Поэтому раньше конца февраля законопроект не будет вынесен на голосование во втором чтении.

"Здесь важный дисклеймер — в теории Комитет может вынести на 22.02 и решение и в зал, но…. Зная именно мудрость этого Комитета, я очень сомневаюсь.", – предположил нардеп.

Он подчеркнул, что вынесение законопроекта на второе чтение будет зависеть от Комитета. Это произойдет не раньше 22 февраля.

"Потом зал. Там во-первых будут ставить вероятно много правок. Во вторых, при рассмотрении правок в такие законы текст может изменяться (как было с законом о реестре). Но после их рассмотрения в зале должно состояться финальное голосование 226+ за второе чтение», – говорит Железняк.

Если голосование не состоится на следующей неделе, то, вероятно, это будет уже 4-8 марта. По мнению Железняка, это наиболее вероятный вариант.

"Но потом так же очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокирующее постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы дать возможность Спикеру подписать закон и отправить Президенту. Это уже в лучшем случае середина марта. И только тогда он пойдет на подпись Президенту. Затем Президент должен подписать закон. Это тоже ну как минимум неделю.", – рассказал нардеп.

После того, как закон будет подписан Владимиром Зеленским, если не изменят условия до второго чтения, еще месяц он вступает в силу. Согласно подсчетам нардепа, действовать новый законопроект может начать только в апреле, даже во второй его половине.

"Это все прогнозы — мой думаю сейчас наиболее близок к ожиданиям.", – подвел итоги Железняк.

Ранее "Телеграф" сообщил, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал сроки рассмотрения законопроекта о мобилизации.