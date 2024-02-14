Бронь от службы за налоги: какую "справедливую мобилизацию" обсуждают у Зеленского

В Офисе президента предлагают новые правила бронирования, детали узнали СМИ

Вопросы усовершенствования процесса мобилизации, в частности, бронирования от призыва в армию, остаются предметом активных обсуждений в Украине. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в стране планируют новый справедливый механизм для мужчин с высокой "белой" зарплатой, уплачивающих немалые налоги.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма пояснил, что такое экономическое бронирование и как оно будет работать. Подробности рассказывает "Украинская правда".

Известно, что 7 февраля в первом чтении Верховная Рада проголосовала за скандальный законопроект, предусматривающий масштабную мобилизацию. Ранее военные озвучивали необходимые цифры – 500 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для удержания дополнительных военных нужно выделить из бюджета еще 500 миллиардов гривен.

"По сути, страна оказалась на своего рода развилке: армия нуждается в людях, чтобы сдерживать врага, а частным и государственным компаниям, удерживающим армию, необходимо сохранить работников, чтобы иметь возможность работать", — заявил президент.

Для решения этой проблемы в Офисе президента предлагают ввести механизм так называемого экономического бронирования, который позволит предприятиям забронировать своих работников в обмен на определенную сумму налогов, которые пойдут на содержание армии.

По словам замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, это поможет стабилизировать работу экономики и собрать дополнительно в бюджет очень ощутимую сумму денег.

Что такое экономическая "бронь"

Инициативная группа в Раде, возглавляемая главой экономического комитета Дмитрием Наталухой, провела расчеты относительно реального количества мужчин, которые могут вступить в ряды ВСУ. В Украине теоретически 11,1 миллиона мужчин от 25 до 60 лет, подлежащих мобилизации. Это те, у кого есть регистрационный номер налогоплательщика, то есть ИНН. Однако из них только половина доступна для призыва, ведь многие живут на оккупированных территориях, за границей или имеют инвалидность.

Следовательно, мобилизовать можно только две категории.

Первая – это около 2,8 миллиона человек, имеющих официальное место работы, и более 0,6 миллиона ФЛП.

Вторая категория – мужчины, которые живут в Украине, но государство не знает о них ничего, кроме ИНН: они не работают нигде, не платят налоги, не служили в армии. Таких почти миллион.

Конечно, легче мобилизовать тех, кто засвидетельствовал свое существование перед государством.

"ТЦК гораздо проще прийти на завод, дать план и по списку раздать повестки. Но сейчас, после двух лет войны, ситуация на многих предприятиях критическая. Сначала система имела определенный запас прочности, и можно было забирать столько, сколько требовалось. Но сейчас все натянута как струна.

На всех встречах крупные предприятия говорят о том — что они реально могут стать, потому что не хватает людей", — подчеркивает заместитель главы Офиса президента.

Кто может претендовать на экономическое бронирование

Офис президента предлагает ориентироваться на реальную заработную плату работников, с которой уплачивается налог. Те, кто получает более 30-35 тысяч гривен в месяц, могут претендовать на экономическое бронирование. Это должно способствовать выходу из теневой экономики и увеличению налоговых поступлений.

"Главное – это даже не деньги, а тотальное изменение экономической культуры. Когда люди и компании проживут какое-то время и полностью поработают "в белую", то никто уже не захочет возвращаться к зарплатам в конвертах", – убеждает Шурма.

Но у этой концепции есть свои недостатки. В больших городах 35 тысяч гривен – это реальная зарплата. Но в регионах это проблематично. Поэтому малые фирмы в окрестностях могут укрыться от налогов, потому что не выдержат такой нагрузки.

Группа Наталухи в Раде предлагает ввести новый специальный квазиналог, этакий военный сбор. Если работодатель или ФЛП хочет забронировать работника, то должен заплатить дополнительно 20 тысяч гривен в месяц за него. Эти деньги должны идти только на оборону.

Обе концепции подразумевают, что дополнительные поступления могут составить от 200 до 350 миллиардов гривен в год, что позволит удвоить бюджет на оружие для ВСУ. Однако бизнес и общество выражают сомнения в реальности и справедливости такого механизма. Будет ли он принят, претерпит ли существенные изменения, вызовет ли новую волну протестов — пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, несмотря на усиление мобилизации, в ТЦК назвали категорию населения, которая не будет призвана. Есть три вида военного учета – призывников, военнообязанных и резервистов.