В Украине изменят правила "брони" от мобилизации: что предлагает Зеленский, а что депутаты

В Украине необходим открытый диалог между государством и предпринимателями

В Украине продолжаются активные обсуждения улучшений мобилизационного процесса, в частности, вопросов бронирования от службы в армии. В связи с этим президент Зеленский анонсировал создание справедливого механизма бронирования работников предприятий, подлежащих призыву на военную службу.

Об этом пишет, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента. По словам главы государства, новый справедливый механизм бронирования работников планируют разработать вскоре.

Он отметил, что в Украине необходим открытый диалог между государством и предпринимателями по этому вопросу.

"Мы все поддерживаем наших воинов, но без людей, которые работают, не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это также очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", — сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что также важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

"Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который полностью работает "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей", — отметил глава государства.

Президент объяснил, что такая защита от государства должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.

Стоит отметить, что в Украине уже давно говорят об изменениях в процессе бронирования. Среди последних предложений звучат такие:

Лишить "брони" народных депутатов;

Найти баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны. Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк подчеркивает, что тот бизнес, который сегодня работает "по-белому", платит все налоги, создает рабочие места и поддерживает обороноспособность государства, никак не должен ощущать притеснений;

тот бизнес, который сегодня работает "по-белому", платит все налоги, создает рабочие места и поддерживает обороноспособность государства, никак не должен ощущать притеснений; Бронировать "дорогих" работников. Речь идет о мужчинах с высокой "белой" зарплатой, платящих немалые налоги в виде НДФЛ. К слову, такая идея, кроме горячих обсуждений, спровоцировала и шквал критики экспертной среды;

Предпринимателям в Украине могут дать возможность купить броню от мобилизации. Хотя это решение еще не принято, но соответствующий вариант уже рассматривается и даже названы "расценки".

Напомним, что в тонкостях бронирования "Телеграф" подробно разбирался в отдельном материале под названием "Тонкости бронирования: почему спортсмены и ведущие "марафона" могут избежать мобилизации, и стоит ли лишить их этой возможности".

Ранее мы писали о том, что министерство энергетики Украины поручило энергокомпаниям провести проверку законности предоставления бронирований военнообязанным работникам.