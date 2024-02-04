Законопроект по мобилизации: у депутатов уже появились вопросы к Минобороны и МИД

Есть вопрос о необходимости введения принуждения для выехавших за границу

Верховная рада хочет разъяснений от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации. В частности, речь идет об идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника.

Об этом сказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона. Он хочет услышать ответ.

"Опять же убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки теперь в электронном кабинете военнообязанных. Чисто технически мы хотим услышать от Министерства обороны, как это будет выглядеть, потому что не все люди могут иметь доступ к интернету и смартфоны", — сказал нардеп.

Чернев говорит, что есть вопрос о необходимости введения принуждения для выехавших за границу. Он пояснил, что речь идёт о лишении права получать консульские услуги.

"Хотят услышать позицию Министерства иностранных дел, во-первых, справятся ли наши консульские отделы с такими задачами. Во-вторых, действительно ли это даст какие-то результаты, или люди вернутся, или мы их потеряем навсегда", — пояснил парламентарий.

Напомним, что во вторник, 30 января, на сайте Верховной Рады появился новый закон о мобилизации. В доработанной версии появились положения об использовании электронного кабинета военнообязанных для ведения учета ТЦК.

Если законопроект будет принят, в обязанности граждан будет входить регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста.

Ресурс может использоваться в качестве альтернативы походу в ЦНАП или ТЦК для уточнения своих учетных данных. Кроме того, в электронный кабинет может быть отправлена повестка в военкомат. Днем ее вручения будет считаться дата (до 17:00 или на следующий день), когда ТЦК получила уведомление о ее доставке.