Законопроєкт щодо мобілізації: у депутатів вже з'явилися питання до Міноборони та МЗС

Є питання щодо необхідності введення примусу для тих, хто виїхав за кордон

Верховна рада хоче роз'яснень від Міноборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, йдеться про ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника.

Про це сказав заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону. Він хоче почути відповідь.

"Знову ж таки прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті військовозобов'язаних. Чисто технічно ми хочемо почути від Міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що не всі люди можуть чи мають доступ до інтернету та смартфони", — сказав нардеп.

Чернєв каже, що є питання щодо необхідності введення примусу для тих, хто виїхав за кордон. Він пояснив, що мова йде про позбавлення права отримувати консульські послуги.

"Хочуть почути позицію Міністерства закордонних справ, по-перше, чи впораються консульські наші відділи з такими завданнями. По-друге, чи дійсно це дасть якісь результати, чи люди повернуться, чи ми їх втратимо назавжди", — пояснив парламентар.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 січня, на сайті Верховної Ради України з'явився новий закон про мобілізацію. В доопрацьованій версії з'явилися положення про використання електронного кабінету військовозобов'язаних для ведення обліку ТЦК.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, до обов'язків громадян входитиме реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного або ж резервіста.

Ресурс може використовуватися як альтернатива походу в ЦНАП або ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Крім того, в електронний кабінет може бути надіслана повістка в військкомат. Днем її вручення вважатиметься дата (до 17:00 або наступного дня), коли ТЦК отримала повідомлення про її доставку.