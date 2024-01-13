Нардепов могут лишить брони от мобилизации: СМИ раскрыли подробности

Окончательное решение пока не принято

Верховная Рада, скорее всего, примет решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов или других представителей истеблишмента. Соответствующую норму оставят в новом законопроекте о мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники. По информации издания, разработчики законопроекта настроены пойти на частичное смягчение его норм, но общую концепцию при этом оставят, в частности, относительно ограничений для уклонистов (против чего жестко выступают депутаты).

"Пока варианта не видно. Понятно, что нужно расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и тому подобное, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", — отметил один из депутатов от "Слуги народа".

Также издание пишет, что парламентарии рассматривают вариант отказа от принятия единого крупного законопроекта о мобилизации. Его предлагается заменить несколькими меньшими и тематическими, например отдельно принять нормы о демобилизации.

В то же время против такого подхода выступает военное руководство. Там опасаются, что в один момент получит право на демобилизацию сразу огромное количество военнослужащих – ушедших в армию в первые месяцы полномасштабной войны, а заменить их будет некому.

Напомним, Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект о мобилизации. Перед этим депутаты и представители Минобороны по ВСУ подробно обсудили документ.