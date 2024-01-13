Нардепів можуть позбавити броні від мобілізації: ЗМІ розкрили подробиці

Остаточне рішення поки не прийняте

Верховна Рада, швидше за все, ухвалить рішення про зняття броні від мобілізації для чинних депутатів або інших представників істеблішменту. Відповідну норму залишать у новому законопроєкті про мобілізацію.

Про це пише РБК-Україна з посилання на свої джерела. За інформацією видання, розробники законопроєкту налаштовані піти на часткове пом'якшення його норм, але загальну концепцію при цьому залишать, зокрема, щодо обмежень для ухилянтів (проти чого жорстко виступають депутати).

"Поки варіанта не видно. Зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє", — зазначив один із депутатів від "Слуги народу".

Також видання пише, що парламентарі розглядають варіант відмови від ухвалення єдиного великого законопроєкту про мобілізацію. Його пропонується замінити декількома меншими та тематичними, наприклад, окремо прийняти норми про демобілізацію.

Водночас проти такого підходу виступає військове керівництво. Там побоюються, що в один момент отримає право на демобілізацію одразу величезна кількість військовослужбовців – тих, хто пішов до армії в перші місяці повномасштабної війни, а замінити їх не буде кому.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України відкликав із Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. Перед цим депутати та представники Міноборони з ЗСУ детально обговорили документ.