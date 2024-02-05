Зеленский просит у Рады продлить мобилизацию и военное положение

Вероятнее всего, продление будет вновь на 90 дней — до 13 мая 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Тексты еще не обнародованы, но голосование парламента за них уже назначено на середину следующей недели.

Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, вероятнее всего, продление будет вновь на 90 дней. С 14 февраля по 13 мая 2024 года.

С начала полномасштабной войны это будет уже десятое голосование парламента за продление военного положения и общей мобилизации в стране. Железняк напомнил, что для продления военного положения президент Украины сначала подписывает два указа, затем их подают на утверждение в ВР, после этого в Комитет по вопросам обороны и уже далее происходит голосование Рады.

Кто сейчас подлежит мобилизации

· Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них есть военный опыт;

· мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

· мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на фоне продления военного положения в стране власти готовят новый закон по мобилизации. Верховная рада хочет разъяснений от Минобороны относительно документа. В частности, речь идет об идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника.