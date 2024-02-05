Зеленський просить у Ради продовжити мобілізацію та військовий стан: на скільки цього разу

Найімовірніше, подовження знов буде на 90 днів — до 13 травня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти щодо продовження дії військового стану та загальної мобілізації. Тексти ще не оприлюднені, але голосування парламенту за них вже призначено на середину наступного тижня.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив український народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, найімовірніше, подовження буде знову на 90 днів — до 13 травня 2024 року.

З початку повномасштабної війни це буде вже десяте голосування парламенту за продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в країні. Железняк нагадав, що для продовження військового стану президент України спочатку підписує два укази, потім їх подають на затвердження до ВР, після цього до Комітету з питань оборони і надалі відбувається голосування Ради.

Хто зараз підлягає мобілізації

· Чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні або обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

· Чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час військового стану, якщо у них немає досвіду військової служби;

· Чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров’я в умовах військового стану на підставі рішення ВВК.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на тлі продовження військового стану в країні влада готує новий закон щодо мобілізації. Верховна Рада хоче роз’яснень від Міноборони щодо документа. Зокрема, йдеться про ідею розсилати повістки через електронний кабінет призовника.