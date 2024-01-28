Не менее 40 тысяч в месяц: в Раде сказали, сколько хотят брать с бизнеса за "бронь" сотрудников от армии

"Броня" по карману будет не всем

Предпринимателям в Украине могут дать возможность купить броню от мобилизации. Хотя это решение еще не принято, но соответствующий вариант уже рассматривается и даже названы "расценки".

Как пишет Фокус, глава комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал, что идея заключается в том, чтобы позволить платить за бронь сумму от 6 до 50 тысяч гривен в месяц. При этом для ФЛП могут создать другой подход.

"Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше 40 000 гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Якобы малое наполнение бюджета. Представители больших предприятий с сотнями работников говорят так: поставите планку 6 тысяч гривен, мы не вытянем", — говорит он.

При этом он отметил, что поскольку в Украине работодатели часто пытаются сэкономить на налогах, а потому устраивают своих работников по схеме ФЛП. Поэтому мелких предпринимателей из разработки условий предоставления брони тоже не выбрасывают.

Вместе с тем, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что в первую очередь это связано с тем, что в Украине находятся люди, которые готовы платить за отсрочку до 10 тысяч долларов, а другие и вовсе платят нелегальным проводникам, чтобы те переправили их через границу.

"Пора понять, что не все граждане отважатся воевать. Будет правильно, если человека забронируют и деньги пойдут в бюджет, а не дельцам", — добавил он.

Стоит отметить, что тем временем в ВСУ говорят, что для того, чтобы не проиграть войну Украине необходимо ужесточить подходы к мобилизации и даже призвать на службу всех женщин и мужчин старше 18 лет.