В Україні змінять правила "броні" від мобілізації: що пропонує Зеленський, а що депутати

В Україні необхідний відкритий діалог між державою та підприємцями

В Україні продовжуються активні обговорення покращень мобілізаційного процесу, зокрема, питань бронювання від служби в армії. У зв’язку із цим президент Зеленський анонсував створення справедливого механізму бронювання працівників підприємств, які підлягають призову на військову службу.

Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента. За словами глави держави, новий справедливий механізм бронювання працівників планують розробити вже скоро.

Він зазначив, що в Україні необхідний відкритий діалог між державою та підприємцями щодо цього питання.

"Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", — сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що також важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", – зазначив глава держави.

Президент пояснив, що такий захист від держави має стосуватися не лише керівників та власників компаній, а й їхніх працівників.

Варто зазначити, що в Україні вже давно говорять про зміни у процесі бронювання. Серед останніх пропозицій звучать такі:

Позбавити "броні" народних депутатів;

Знайти баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк наголошує, що той бізнес, який сьогодні працює "по-білому", сплачує всі податки, створює робочі місця та підтримує обороноздатність держави, ніяк не повинен відчувати утисків;

Бронювати "дорогих" працівників. Йдеться про чоловіків із високою "білою" зарплатою, які сплачують чималі податки у вигляді ПДФО. До речі, така ідея, окрім гарячих обговорень, спровокувала і шквал критики експертного середовища;

Підприємцям в Україні можуть дати можливість купити броню від мобілізації. Хоча це рішення ще не ухвалено, але відповідний варіант вже розглядається і навіть названі "розцінки".

Нагадаємо, що в тонкощах бронювання "Телеграф" докладно розбирався в окремому матеріалі під назвою "Тонкощі бронювання: чому спортсмени та ведучі "марафону" можуть уникнути мобілізації, і чи варто позбавити їх цієї можливості".

Раніше ми писали, що міністерство енергетики України доручило енергокомпаніям провести перевірку законності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам.