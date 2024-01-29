Врахують побажання бізнесу: у Раді планують змінити правила бронювання працівників

Нардепи планують удосконалити процедуру

Коли новий законопроєкт щодо мобілізації знову надійде на розгляд Верховної Ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, що пов’язані з бронюванням підприємствами своїх працівників. На сьогодні є велика кількість спеціальностей, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця партії "Слуга Народу", голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Вона підкреслила, що питання мобілізації та справедливого бронювання співробітників було одним з ключових під час засідання Української Ради бізнесу, яка об’єднує 119 бізнес-асоціацій, що працюють у різних напрямах вітчизняної економіки.

"Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення. Думаю, представники бізнесу будуть почуті, аби був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни", – зазначила Шуляк.

Народна депутатка нагадала, що гроші на фінансування вітчизняного сектору безпеки та оборони надходить від українського бізнесу за рахунок сплати податків на території нашої держави, а не міжнародних партнерів. Вона підкреслила, що той бізнес, який сьогодні працює "по-білому", сплачує всі податки, створює робочі місця й підтримує обороноздатність держави, жодним чином не повинен відчувати утисків.

"На сьогодні в Україні має бути єдиний орган, який займатиметься питаннями порушень з боку бізнесу, – це Бюро економічної безпеки. Бізнес неодноразово наголошував на необхідності вдосконалення законодавства щодо БЕБ, і зараз у парламенті є декілька законопроєктів, які очікують розгляду. Думаю, що для нас як для народних депутатів це має стати одним із пріоритетних завдань, треба виписати законодавство так, щоб цей орган був дієвим, а інші правоохоронці не мали можливості проводити перевірки чи тиснути на бізнес", – наголосила Шуляк.

Народна депутатка також зазначила, що в умовах сьогодення українське суспільство має бути об’єднаним. За її словами, це стосується і бізнесу, і правоохоронців, і представників органів державної влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що незабаром підхід до бронювання військовозобовʼязаних може суттєво змінитись. У Верховній Раді Україні готують законопроєкт, у якому пропонується ввести щомісячний платіж за заброньованих працівників підприємств.