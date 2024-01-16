Правила бронювання від мобілізації змінили для частини українців

Це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки

У вівторок, 16 січня, уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу. Важливим є те, що кількість заброньованих працівників не обмежена.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності", — прокоментував рішення заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

За його словами, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.

"Це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання – забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги", – додав Фоменко.

Зауважимо, що, відповідно до ухваленого рішення, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 16 січня 2024 року, депутати Верховної Ради України не ухвалили законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. "За" проголосували 214 народних обранців.