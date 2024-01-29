Учтут пожелания бизнеса: в Раде планируют изменить правила бронирования работников

Нардепы планируют усовершенствовать процедуру

Когда новый законопроект о мобилизации снова поступит на рассмотрение Верховной Рады, для народных депутатов важно будет оценить, каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием предприятиями своих работников. На сегодняшний день есть большое количество специальностей, без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава партии "Слуга Народа", глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Она подчеркнула, что вопрос мобилизации и справедливого бронирования сотрудников был одним из ключевых во время заседания Украинского Совета бизнеса, объединяющего 119 бизнес-ассоциаций, работающих по разным направлениям отечественной экономики.

"В настоящее время действующая процедура требует определенного усовершенствования. Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны", – отметила Шуляк.

Народный депутат напомнила, что деньги на финансирование отечественного сектора безопасности и обороны поступает от украинского бизнеса за счет уплаты налогов на территории нашего государства, а не международных партнеров. Она подчеркнула, что тот бизнес, который сегодня работает "по-белому", платит все налоги, создает рабочие места и поддерживает обороноспособность государства, никак не должен ощущать притеснений.

"На сегодняшний день в Украине должен быть единственный орган, который будет заниматься вопросами нарушений со стороны бизнеса, — это Бюро экономической безопасности. Бизнес неоднократно отмечал необходимость совершенствования законодательства относительно БЭБ, и сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, ожидающих рассмотрения. Думаю, что для нас как для народных депутатов это должно стать одной из приоритетных задач, нужно выписать законодательство так, чтобы этот орган был действенным, а у других правоохранителей не было возможности проводить проверки или давить на бизнес", – подчеркнула Шуляк.

Нардеп также отметила, что в условиях сегодняшнего дня украинское общество должно быть объединенным. По ее словам, это касается и бизнеса, и стражей порядка, и представителей органов государственной власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в скором времени подход к бронированию военнообязанных может существенно измениться. В Верховной Раде Украины готовят законопроект, в котором предлагается ввести ежемесячный платеж за забронированных работников предприятий.