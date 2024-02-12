Несмотря на усиление мобилизации: в ТЦК назвали категорию населения, которую не призовут

Есть три вида воинского учета ― призывников, военнообязанных и резервистов

Верховная Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении, согласно которому возраст для призыва снижен с 27 до 25 лет, но несмотря на это выписать повестки 25 и 26-летним мужчинам нельзя. Они отсутствуют в воинском учете.

Начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного территориального центра комплектования и соцподдержки майора Роман Истомин заявил об этом на брифинге. Он напомнил, что есть три вида воинского учета.

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Первый связан с призывом на срочную службу. В нем содержатся данные о 17-летних украинцах. Это воинский учет призывников. Прописку проверяют до сих пор, хотя срочная служба приостановлена из-за военного положения.

Воинский учет резервистов включает информацию о тех гражданах, которые находится в резерве. Они могут быть призваны на службу в военное время.

Что касается воинского учета военнообязанных, то в нем находятся мужчины свыше 27 лет. По достижении этого срока гражданин должен прийти в ТЦК и пройти медицинскую комиссию. Только после этого будет известно, годен ли он к службе по состоянию здоровья.

"И только в 27 лет он может быть мобилизован, по крайней мере, согласно действующему законодательству. По контракту он может призываться раньше, с 21 года. Но именно по мобилизации только в 27 лет он вообще попадает в учет, откуда призывают по мобилизации. До этого не могут призвать по мобилизации физически, потому что его нет в этом учете", ― сказал Истомин.

Отметим, что он сделал акцент на том, что призыв невозможен по действующему законодательству. Когда закон будет принят окончательно и в воинский учет начнут вносить данные мужчин в возрасте от 25 лет, их начнут призывать.

Напомним, что новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную Раду 31 января. Его приняли в первом чтении 7 февраля. "За" проголосовали 243 нардепа.

К этому проекту закона, как и к предыдущему, было много замечаний. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что они у него поместились на 9 листах бумаги. Но позднее, после разговора с министром обороны Рустемом Умеровым, он поддержал законопроект. Нардепы обещали доработать замечания.

Ранее "Телеграф" писал, что "слуга народа" Арахамия назвал неприемлемые нормы, которые точно уберут из нового законопроекта о мобилизации. Например, блокировку банковских счетов.