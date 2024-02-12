Незважаючи на посилення мобілізації: у ТЦК назвали категорію населення, яку не призвуть

Є три види військового обліку ― призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Верховна Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні, згідно з яким вік для призову знижено з 27 до 25 років, але попри це виписати повістки 25 та 26-річним чоловікам не можна. Вони відсутні у військовому обліку.

Начальник служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки майора Роман Істомін заявив про це на брифінгу. Він нагадав, що є три види військового обліку.

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Перший пов’язаний із призовом на термінову службу. У ньому містяться дані про 17-річних українців. Це військовий облік призовників. Прописку перевіряють досі, хоча термінову службу призупинено через воєнний стан.

Військовий облік резервістів містить інформацію про тих громадян, які перебувають у резерві. Вони можуть бути призвані на службу у воєнний час.

Щодо військового обліку військовозобов’язаних, то в ньому перебувають чоловіки віком понад 27 років. Після досягнення цього віку громадянин має прийти до ТЦК та пройти медичну комісію. Тільки після цього буде відомо, чи придатний він до служби за станом здоров’я.

"І тільки у 27 років він може бути мобілізований, принаймні згідно з чинним законодавством. За контрактом він може призиватися раніше, з 21 року. Але саме з мобілізації лише у 27 років він взагалі потрапляє в облік, звідки призивають по мобілізації. До цього не можуть закликати щодо мобілізації фізично, тому що його немає в цьому обліку ", — сказав Істомін.

Зазначимо, що він наголосив на тому, що призов неможливий за чинним законодавством. Коли закон буде ухвалено остаточно і до військового обліку почнуть вносити дані чоловіків віком від 25 років, їх почнуть закликати.

Нагадаємо, що новий законопроєкт про мобілізацію було внесено до Верховної Ради 31 січня. Його ухвалили у першому читанні 7 лютого. "За" проголосували 243 нардепи.

До цього проєкту закону, як і до попереднього, було багато зауважень. Омбудсмен Дмитро Лубинець заявив, що вони у нього помістились на 9 аркушах паперу. Але пізніше, після розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим, він підтримав законопроєкт. Нардепи обіцяли доопрацювати зауваження.

Раніше "Телеграф" писав, що "слуга народу" Арахамія назвав неприйнятні норми, які точно приберуть із нового законопроєкту про мобілізацію. Наприклад, блокування банківських рахунків.