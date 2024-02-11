Чи може сільський голова може вручати повістки: юрист дав чітку відповідь

Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає зміни у цьому питанні

В Україні вкотре продовжили дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Тому військовозобов'язані продовжать отримувати повістки.

Як розповів юрист Сергій Савинський, у новому законопроєкті про мобілізацію було дещо змінено позиції сільських, селищних і міських рад у питанні вручення повісток, пише РБК-Україна. За його словами, в законодавстві було відображено, що селищні та інші ради сприяють проведенню призову та веденню військового обліку, а зараз вони забезпечують цей процес.

"Очевидно, що тепер вони здійснюють більший вплив. Своєю чергою в законодавстві не прописано, що сільський голова виписує та роздає повістки. Такого не передбачено", — пояснив Савинський.

Юрист підкреслив, що згідно з новим законопроєктом вручення повісток у місцевих органах самоврядування повинен відбуватися так:

органи самоврядування підтверджують чи спростовують, що в їхньому населеному пункті проживають певні особи;

якщо особа живе за адресою, працівник ради з поліцейським і працівником ТЦК їдуть за вказаною адресою та вручають повістку.

"Фактично це й так відбувається. Працівники сільських, селищних і міських рад будуть забезпечувати облік, щоб чітко визначити, хто з військовозобов'язаних проживає за фактичною адресою. Можливо, це трохи змінить свою форму виконання", — зазначив Савинський.

Юрист підкреслив, що ця норма законопроєкту не дає очільникам місцевих рад права роздавати повістки. Якщо військовозобов'язаний нещодавно переїхав до населеного пункту, він повинен протягом семи днів стати на облік у місцевому ТЦК. У зворотному випадку це буде вважатися порушенням правил військового обліку. Тоді до порушника застосовують штраф розміром 850 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосували 243 депутати.