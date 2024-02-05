Мобілізація засуджених: у Раді підтримали пропозицію, але вказали на важливі нюанси

До ВР вже внесли відповідний законопроєкт

В Україні можуть запровадити мобілізацію засуджених до лав Збройних сил. Але відповідне рішення має влаштовувати всі сторони.

Таку думку висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, пише РБК-Україна. На його думку, при цьому треба враховувати два важливих моменти.

"Ви знаєте, моя особиста позиція, що це один з інструментів, який можна застосовувати. Але ми маємо розуміти, що це перш за все має бути добровільна мобілізація, по-друге, мають бути все ж таки командири, які будуть погоджуватися і саме мабуть рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати, з цими не готові", — сказав він.

Чернєв зазначив, що в нього особисто є запити від командирів на місцях, які готові брати засуджених у свої підрозділи. А також є і засуджені, які готові стати на захист країни.

"В мене особисто є запити від командирів на місцях, які говорять, дайте мені такий ресурс, я знаю що з ним робити. З іншого боку є також звернення від засуджених, які відбувають покарання, які також говорять про те, що вони готові захищати батьківщину, дайте нам таку можливість. Я думаю, тут можна знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх", — підсумував Чернєв.

Нагадаємо, що 19 січня до Верховної Ради було подано законопроєкт №10419 про амністію засуджених, які забажають стати до лав Збройних сил України (ЗСУ). Його надіслав на розгляд народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний негативно висловився про мобілізацію засуджених в Україні. Він заявив, що армія не для поганих людей, тому не варто призивати ув’язнених. Це питання порушили на початку січня під час обговорення скандального законопроєкту №10378, який у результаті відкликав Кабінет міністрів.