Мобилизация осужденных: в Раде поддержали предложение, но указали на важные нюансы

В ВР уже внесли соответствующий законопроект

В Украине могут ввести мобилизацию осужденных в ряды Вооруженных сил. Но соответствующее решение должно устраивать все стороны.

Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев, пишет РБК-Украина. По его мнению, при этом следует учитывать два важных момента.

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация, во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", — сказал он.

Чернев отметил, что у него есть запросы от командиров на местах, которые готовы брать осужденных в свои подразделения. А также есть и осужденные, готовые встать на защиту страны.

"У меня лично есть запросы от командиров на местах, которые говорят, дайте мне такой ресурс, я знаю что с ним делать. С другой стороны есть также обращения от осужденных, отбывающих наказание, которые также говорят о том, что они готовы защищать родину, дайте нам такую возможность. Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех", — подытожил Чернев.

Напомним, что 19 января в Верховную Раду был представлен законопроект №10419 об амнистии осужденных, желающих стать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его направил на рассмотрение народный депутат Алексей Гончаренко.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицательно высказался о мобилизации осужденных в Украине. Он заявил, что армия не для плохих людей, поэтому не следует призывать заключенных. Этот вопрос подняли в начале января во время обсуждения скандального законопроекта №10378, который в итоге отозвал Кабинет министров.