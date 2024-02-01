Мобилизация по-новому: какие специальности хотят принудить к обязательной военной подготовке

Полицейским, которые впервые вступают на службу, предлагается приобретать базовую общевойсковую подготовку в заведениях, где они проходят обязательную первичную профессиональную подготовку.

В Украине предлагают ввести обязательную базовую общевойсковую подготовку или военную службу для тех, кто вступает впервые на службу в органы прокуратуры и полиции.

Об этом стало известно из текста законопроекта о мобилизации на сайте Верховной рады. В частности, базовая подготовка или военная служба станут обязательными для прокуроров окружной, областной, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора.

Впрочем, в законопроекте есть разночтения по САП, поскольку в одном из пунктов указано, что эти нормы на них не распространяются, а через один указаны как обязательная норма.

Что касается полицейских, впервые вступающих на службу, то предлагается приобретать базовую общевойсковую подготовку в заведениях, где они проходят обязательную первичную профессиональную подготовку.

При этом норма не распространяется на тех, кто до принятия в полицию уже отслужил в армии.

Законопроект предусматривает, что базовая общевойсковая подготовка вводится с 2025 года, а норма в отношении органов прокуратуры вступит в силу через год, то есть с 2026 года.

Отметим, что главная цель такой службы – получение военно-учетной специальности, приобретение практических навыков и умений для вооруженной защиты государства. Базовая военная служба проходит в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

Гражданам Украины от 18 до 25 лет разрешено самим выбирать год и период прохождения базовой военной службы. О возможности выбора рода войск и подразделения в законопроекте пока ничего не сказано.

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