Новый закон о мобилизации: как будет работать электронный кабинет для военнообязанных

Вероятно, цифровизация военного учета все же произойдет

Во вторник, 30 января, на сайте Верховной Рады Украины появился новый закон о мобилизации. В доработанной версии появились положения об использовании электронного кабинета военнообязанных для ведения учета ТЦК.

Если законопроект будет принят, в обязанности граждан будет входить регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста.

Ресурс может использоваться в качестве альтернативы походу в ЦНАП или ТЦК для уточнения своих учетных данных. Кроме того, в электронный кабинет может быть отправлена повестка в военкомат. Днем ее вручения будет считаться дата (до 17:00 или на следующий день), когда ТЦК получила уведомление о ее доставке.

Документ также предлагает установить уважительные причины для неявки гражданина в ТЦК и СП. Среди них значатся препятствия стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или смерть родственника.

Напомним, недавно член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказывал "Телеграфу", почему ранее чиновники отказывались от электронных повесток.