Новий закон про мобілізацію: як працюватиме електронний кабінет для військовозобов'язаних

Ймовірно, цифровізація військового обліку все ж відбудеться

У вівторок, 30 січня, на сайті Верховної Ради України з'явився новий закон про мобілізацію. В доопрацьованій версії з'явилися положення про використання електронного кабінету військовозобов'язаних для ведення обліку ТЦК.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, до обов'язків громадян входитиме реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного або ж резервіста.

Ресурс може використовуватися як альтернатива походу в ЦНАП або ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Крім того, в електронний кабінет може бути надіслана повістка в військкомат. Днем її вручення вважатиметься дата (до 17:00 або наступного дня), коли ТЦК отримала повідомлення про її доставку.

Документ також пропонує встановити поважні причини для неявки громадянина до ТЦК і СП. В їх числі значаться перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або смерть родича.

Нагадаємо, не так давно член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповідав "Телеграфу", чому раніше урядовці відмовлялися від електронних повісток.