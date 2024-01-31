"Получим систему репрессий": политолог указал на недостатки нового законопроекта о мобилизации

Граждане должны иметь возможность опротестовать действия ТЦК, иначе репрессивная машина наберет ход, говорит Виталий Кулик

В Верховной Раде во вторник, 30 января, зарегистрирован новый вариант правительственного законопроекта о мобилизации. Прошлый, поданный 25 декабря, был отвергнут депутатами как не имеющий шансы пройти голосование.

Что собой являет новый вариант резонансного законопроекта – и каковы его шансы быть принятым? Об этом "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По словам политического эксперта, новый вариант проекта закона нам представили как якобы измененный с учетом критических замечаний комитета Верховной Рады по нацбезопасности и разных ведомств. Но по своей сути он остался прежним, считает эксперт.

"Логика "люди как мобилизационный ресурс, а не актив", в этом варианте прослеживается, как и в предыдущем, – отмечает Виталий Кулик. – Как в форме общего дизайна мобилизационной политики, так и в форме ограничений, репрессивных мер в отношении граждан, сужении их прав и свобод в условиях военного времени".

Эксперт уточняет, что есть позиции, которые отличаются в этом и предыдущем варианте. К примеру, что такие ограничительные меры как блокирование счетов, приостановка прав на вождение авто станут возможны лишь через суд.

"Но представьте себе массив нагрузки на судебные инстанции! Где и так дефицит судей, перегруз другими делами. А тут – необходимость штамповать решения, легитимизирующие "хотелки" территориальных центров комплектования! Может случиться так, что судьи станут под копирку, без возможности обжалования, штамповать всё, что ТЦК напринимает.

По форме это будет как бы через суд, а по содержанию – легитимизирование системы вседозволенности ТЦК по отношению к гражданам. Без возможности опротестовать такие действия. Если так произойдет, репрессивная машина наберет ход. Что ничего хорошего Украине не сулит", – предупреждает Виталий Кулик.

Собеседник "Телеграфа" акцентирует, что с точки зрения верховенства права далеко не каждый закон является справедливым.

Одним из ярких примеров, по его словам, являются законы от 16 января 2014 года (они же "Законы о диктатуре"), расширявшие репрессивные возможности режима Януковича по отношению к гражданам. Принятые Радой (хоть и со скандалом) и подписанные тогдашним президентом законы, с юридической и формальной точки зрения, имели право на жизнь. Но не с точки зрения верховенства права и справедливости. И это, в том числе, усугубило позицию того режима, считает Виталий Кулик.

Критикует он и предложения, касающиеся военнообязанных граждан Украины, проживающих за рубежом. Им собираются ограничить возможность получения консульских услуг.

Это, предупреждает Виталий Кулик, приведет не к расширению мобилизационной базы, а к тому, что украинцы станут окончательно устраивать свою жизнь за границей. Добиваться гражданства других стран, а не просто вида на жительство. Обрывать связи с Украиной. Фактически власти сами создают опасный прецедент, которым усилят переход украинцев в гражданство других государств, констатирует директор ЦИПГО.

Норму о возможности использования полицейских вместо сотрудников ТЦК для доставки людей в терцентры комплектования Виталий Кулик считает огромным ударом по самим правоохранителям.

"Мы много сделали после 2014 года, чтобы Патрульно-постовая служба пользовалась доверием. А сейчас из-за подобных решений она может лишиться даже того минимального доверия, которое получила обновленная Нацполиция, – предупреждает эксперт. – Камеры фиксации у полиции (которых нет у представителей ТЦК, "пакующих" народ в бусики по всей Украине) могли бы помочь в судебных разбирательствах, если действия силовиков окажутся внеправовыми. Но мы ведь понимаем, что камеры вдруг окажутся "нерабочими" , что полиция будет защищать честь мундира, система будет защищать своих. А прав у граждан будет всё меньше".

Учитывая вышесказанное, законодателям будет сложно сбалансировать пространство свободы и справедливости – и необходимость, прогнозирует эксперт.

"У меня есть сомнения, что данный законопроект легко пройдет ВР. Скорее, с этим будем проблема. Уже видны группы, заинтересованные в том, чтобы данный документ не прошел. Потому что это не просто угробит их нынешний рейтинг и имидж, но еще и – краеугольный камень их политического выживания.

И это относится не только к оппозиционным силам, но и к группам интересов внутри фракции "Слуга народа". Не все готовы идти по пути, который выстилает этот законопроект. Есть те, кто считает, что имеются другие способы повышения доверия граждан к государству, а также проведения мобилизационных мероприятий. Пока выглядит так, что у данного варианта законопроекта о мобилизации будет тяжелая судьба", – заключает Виталий Кулик.