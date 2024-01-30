Лишение прав и блокировка счетов: в Украине хотят ужесточить наказание за неявку в ТЦК по повестке

Жить уклонистам станет очень сложно

В Украине планируют ужесточить наказание для военнообязанных, которые получили повестку, но не явились в центр комплектации.

Как говорится в тексте законопроекта, который был обнародован на сайте Верховной Рады, Кабмин предлагает полностью ограничить право военнообязанных на перемещение по стране и распоряжение собственными средствами.

Так военнообязанным предлагают дать 10 календарных дней после вручения повестки на то, чтобы явиться в ТЦК или дипломатического представительства Украины, если они находятся за границей. В противном случае ТЦК обращается в суд относительно:

ограничения права на выезд за границу;

ограничения права на управление транспортными средствами;

ареста денежных средств и других ценностей, которые находятся на счетах в банках и других финансовых учреждениях. Также это касается средств на электронных кошельках.

Все эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не будут выполнено требование о явке в ТЦК или же до решения суда об отклонении его требований.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что еще предлагают изменить в новом законопроекте Кабмина о порядке мобилизации в Украине.