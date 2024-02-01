Мобілізація по-новому: які спеціальності хочуть змусити до обов'язкової військової підготовки

Поліцейським, які вперше вступають на службу, то пропонується набувати базової загальновійськової підготовки в закладах, де вони проходять обов'язкову первинну професійну підготовку

В Україні пропонують ввести обов'язкову базову загальновійськову підготовку або військову службу для тих, хто вперше вступатиме на службу в органи прокуратури та поліції.

Про це стало відомо з тексту законопроєкту про мобілізацію на сайті Верховної ради. Зокрема, базова загальновійськова підготовка або військова служба стануть обов'язковими для прокурорів окружної, обласної, Спеціалізованої антикорупційної прокуратур та Офісу генерального прокурора.

Втім, у законопроєкті є різночитання щодо САП, оскільки в одному з пунктів зазначено, що ці норми на них не поширюються, а через один вказані як обов'язкова норма.

Що стосується поліцейських, які вперше вступають на службу, то пропонується набувати базової загальновійськової підготовки в закладах, де вони проходять обов'язкову первинну професійну підготовку.

При цьому, норма не розповсюджується на тих, хто до прийняття до поліції вже відслужив в армії.

Законопроєкт передбачає, що базова загальновійськова підготовка запроваджується з 2025 року, а норма щодо органів прокуратури набуде чинності через рік, тобто з 2026 року.

Зазначимо, що головна мета такої служби – здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. Базова військова служба проходиться у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Громадянам України від 18 до 25 років дозволено самим обирати рік та період проходження базової військової служби. Про можливість вибору роду військ та підрозділу у законопроєкті поки що нічого не сказано.

Раніше "Телеграф" писав, які повістки українці отримуватимуть у лютому. Далеко не всі з них означають, що отримувача одразу буде відправлено на фронт.