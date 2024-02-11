Может ли сельский голова может вручать повестки: юрист дал четкий ответ

Новый законопроект о мобилизации предполагает изменения в этом вопросе

В Украине в очередной раз продлили действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Поэтому военнообязанные продолжат получать повестки.

Как рассказал юрист Сергей Савинский, в новом законопроекте о мобилизации несколько изменены позиции сельских, поселковых и городских советов в вопросе вручения повесток, пишет РБК-Украина. По его словам, в законодательстве было отражено, что поселковые и другие советы способствуют проведению призыва и ведению военного учета, а сейчас они обеспечивают этот процесс.

"Очевидно, что теперь они оказывают большее влияние. В свою очередь в законодательстве не прописано, что сельский голова выписывает и раздает повестки. Такого не предусмотрено", — пояснил Савинский.

Юрист подчеркнул, что согласно новому законопроекту, вручение повесток в местных органах самоуправления должно происходить так:

органы самоуправления подтверждают или опровергают, что в их населенном пункте проживают некоторые лица;

если лицо живет по адресу, работник совета с полицейским и работником ТЦК едут по указанному адресу и вручают повестку.

"Фактически это и так происходит. Работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных проживает по фактическому адресу. Возможно, это изменит свою форму выполнения", — отметил Савинский.

Юрист подчеркнул, что эта норма законопроекта не дает руководителям местных советов права раздавать повестки. Если военнообязанный недавно переехал в населенный пункт, он должен в течение семи дней встать на учет в местном ТЦК. В противном случае это будет считаться нарушением правил военного учета. Тогда к нарушителю применяют штраф в размере 850 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 243 депутата.