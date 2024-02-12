Зеленський продовжив мобілізацію та військовий стан в Україні: до якої дати

Як і планувалося, подовжили на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2023 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. Це рішення розглядали на десятій сесії дев'ятого скликання Верховної ради України.

Законопроєкти № 10457 та №10456 було підписано Зеленським та відправлено на затвердження Ради. Після цього їх надішлють до Комітету з питань оборони і надалі відбувається голосування ВР.

Нагадаємо, що зараз мобілізація чоловіків відбувається з 27 до 60 років за умови, якщо вони не мають військового досвіду, та з 18 до 60 років, якщо він є. Вступити у лави ЗСУ можуть тільки придатні або обмежено придатні за станом здоров'я.

Наразі президент проводить великі зміни у складі Міноборони та Генштабу ЗСУ. У четвер, 8 лютого, було відправлено у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а на його місце призначено — Олександра Сирського. Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Керівником Генштабу ЗСУ призначили командувача Сил територіальної оборони Анатолія Баргилевича.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія незаконно продала десятки літаків та вертольотів. Деякі з них потрапили до ЗСУ.